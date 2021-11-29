«Северсталь» вышла на третье место в Западной конференции, обыграв в гостях СКА

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
На 15-й минуте счёт открыл словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка, которому голевой пас отдал Робин Пресс. На 35-й минуте удвоил преимущество гостей в большинстве защитник Илья Хохлов.
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На 52-й минуте одну шайбу в составе СКА отыграл нападающий Никита Гусев, голевая передача на счету Никиты Камалова и Степана Фальковского. На 59-й минуте окончательный счёт установил форвард Андрей Алексеев, отправив шайбу в пустые ворота.
«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 33 встреч набрав 46 очков. СКА — на пятой строчке Запада, имея в своём активе 43 балла.
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