Малкин провёл первую тренировку с «Питтсбургом» после операции на колене

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл утреннюю раскатку с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Мэтт Венсел.



Отмечается, что это первая тренировка для форварда с командой после его операции на колене. Видео можно посмотреть по ссылке.



Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.



Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.



«Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 24 очка.