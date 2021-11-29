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Малкин провёл первую тренировку с «Питтсбургом» после операции на колене

Малкин провёл первую тренировку с «Питтсбургом» после операции на колене
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл утреннюю раскатку с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Мэтт Венсел.

Отмечается, что это первая тренировка для форварда с командой после его операции на колене. Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.

«Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 24 очка.

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