«И это ещё не декабрь». «Вашингтон» — о признании Овечкина первой звездой недели в НХЛ

Твиттер-аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» отметил выбор Александра Овечкина первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.



«Вторая звезда недели и звезда месяца в октябре, двукратная первая звезда в ноябре. И это ещё даже не декабрь», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, 36-летний форвард набрал 7 (4+3) результативных баллов за прошедшие на прошлой неделе встречи с «Монреаль Канадиенс» (6:3), «Флоридой Пантерз» (4:3) и «Каролиной Харрикейнз» (4:2). 36-летний форвард забросил 749-ю шайбу в НХЛ, приблизившись к Яромиру Ягру, занимающему третье место по данному показателю (766).



Всего в текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча, набрав 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.