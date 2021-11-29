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Немировски — о 4:1 с «Витязем»: нам очень нужна была победа сегодня

Немировски — о 4:1 с «Витязем»: нам очень нужна была победа сегодня
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» (4:1).

«Нам очень нужна была победа сегодня, хорошо сыграли в атаке. Причём не только нападающие, но и защитники. Игрой Артура Тянулина не удивлён. Ещё перед сезоном знали, что если он получит шанс, то может воспользоваться им сполна. И сейчас он играет хорошо.

Сейчас важно отдохнуть и подготовиться к игре с «Металлургом». На данный момент у нас всего шесть защитников, которых мы можем выставить на игру. Именно поэтому сегодня в заявке было 14 нападающих», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 34 матчей набрав 36 очков.

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