Бабенко: игра была с настолько хорошим судейством, что вратарь «Торпедо» подарил нам гол

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:4).



«Неоднозначная игра с настолько хорошим судейством, что даже вратарь соперника не выдержал и подарил нам гол. Мы очень много сегодня давали сопернику создавать моменты у своих ворот. В первом периоде проигрывали в движении, проигрывали в быстроте принятия решений.



Говорили хоккеистам, что после двух поражений «Торпедо» будет максимально заряжено на игру, но, видимо, не достучались. Несмотря на травмы и болезни игроков, у нас есть четыре звена. И если каждый будет качественно выполнять свою работу, то будет другой результат. Хочется отметить, что это действительно первый чемпионат КХЛ, где очень тяжело заранее предсказать исход любого матча. Каждая игра очень важна, нужно к каждой игре подходить ответственно», — цитирует Бабенко пресс-служба КХЛ.