СКА уступил в пятом домашнем матче подряд. Последняя победа — 21 октября над «Куньлунем»

СКА в домашней встрече уступил череповецкой «Северстали» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Санкт-петербургский клуб потерпел поражение в пятом домашнем матче подряд. Подопечные Валерия Брагина в родных стенах ранее уступали «Металлургу» (2:3, бул.), «Спартаку» (1:2, ОТ), «Локомотиву» (1:3) и «Сибири» (1:2).



В последний раз СКА выигрывал дома во встрече с «Куньлунь Ред Стар» (7:0) 21 октября.



В настоящий момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 33 матчей имея в своём активе 43 балла. В следующей встрече коллектив Валерия Брагина сыграет дома с минским «Динамо». Встреча пройдёт в среду, 1 декабря, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.