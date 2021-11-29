Брагин — об 1:3 с «Северсталью»: надо забивать больше 1 гола. Пауза немного сбила тонус

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:3).



«Надо забивать больше одного гола. Моменты хорошие были, но не забили, а противник использовал свои шансы.



Что случилось с Фантенбергом? Сейчас сказать сложно, может быть, ушиб. Завтра обследуем его и будет понятно.



Пауза после Казани немного сбила тонус? Согласен. В третьем периоде мы уже играли намного лучше, но это не оправдание. Повторюсь, свои моменты надо использовать, шансы у нас были хорошие, надо было забивать.



16-летний Мичков сегодня нанёс за два периода столько же бросков, сколько лидеры за все три. Всё правильно, он заряжен. Поэтому он и продолжал играть до конца матча. Сегодня «лакросса» с его стороны я не видел. Он из-за ворот правильно оценил ситуацию, бросил в ногу вратарю, шайба чуть-чуть не прошла. Именно благодаря своей заряженности Матвей и забивает много голов, хотелось бы такое видеть и у других наших игроков.



Мы ожидали смелой игры от соперника. Они в хорошем тонусе – играли день назад, мы прекрасно разобрали соперника. «Северсталь» – рабочая, обученная команда, не зря они идут в лидерах.



С учётом того, что пока непонятно, что с Фантенбергом, может возникнуть проблема с защитниками? У нас в обойме есть Пыленков, может, пригласим кого-то из Высшей лиги», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.