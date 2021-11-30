Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 30 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 30 ноября.



В Западной конференции первое место занимает финский «Йокерит», набравший 48 очков после 34 матчей. На второй строчке находится ЦСКА, который отстаёт от первого места на два балла. На третье место вышла череповецкая «Северсталь», обыгравшая в гостях СКА (3:1). Подопечные Андрея Разина набрали 46 баллов после 33 встреч.



В Восточной конференции на первом месте расположился магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 33 встреч. На два балла отстаёт «Трактор», имеющий на четыре игры больше. Третье место занимает «Ак Барс», после 34 матчей имеющий в своём активе 47 очков.