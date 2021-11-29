Э. Кейн снят «Сан-Хосе» с драфта отказов. Он может стать неограниченно свободным агентом

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был снят с драфта отказов, сообщает в «твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.



Таким образом, 30-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом. Напомним, ранее «Шаркс» поместили игрока на драфт отказов. Также стало известно о возможном обмене 30-летнего форварда. Один из клубов Западной конференции интересуется 30-летним игроком, но хочет получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотят идти на данные условия.



Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.



В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него остаётся ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.

Новость по теме Мильштейн: Эвандер Кейн с нетерпением ждёт возобновления карьеры в НХЛ в этом сезоне