Экс-игрок КХЛ после драки выкинул на лёд мусорный бак

Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант, выступающий за румынский клуб «Брашов», стал участником драки в матче с «Чиксередой» (1:8). Клубы выступают в Эрсте Лиге, объединяющей клубы Румынии и Венгрии.



34-летний канадский форвард подрался с венгерским нападающим соперника Тамашем Ладаем, также случайно ударив по голове судью. Затем он изобразил курицу, угрожая дракой другому хоккеисту. А позже, уходя в раздевалку, выкинул на лёд мусорный бак. Счёт к тому моменту был 7:1 в пользу «Чиксереды».

Отметим, что за «Брашов» также выступает российский защитник Константин Чернюк. В составе «Чиксереды» есть два представителя России: 38-летний защитник Денис Куляш и 37-летний форвард Евгений Скачков.



Напомним, Хант выступал за «Куньлунь» с 2019 по 2020 год.