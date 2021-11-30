Маршан получил 3-матчевую дисквалификацию за подсечку игрока «Ванкувера» Экмана-Ларссона

33-летний канадский форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан получил 3-матчевую дисквалификацию за опасную подсечку соперника у борта во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Эпизод произошёл на второй минуте игры, когда Маршан не успевал за шайбой у борта в средней зоне и после силовой игры плечо в плечо он свалил на лёд своего оппонента 30-летнего шведского защитника Оливера Экмана-Ларссона ударом коньком под опорную ногу. Этот инцидент остался незамеченным арбитрами, однако дисциплинарная комиссия не оставила это без внимания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что лига наложила на игрока дисквалификацию без сохранения заработной платы, то есть Маршан потеряет $ 91 тыс., которые будут направлены на благотворительность.