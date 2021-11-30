«Бостон» и Джейк Дебраск работают над поиском нового клуба для игрока

25-летний канадский форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск сделал клубу запрос о переходе в новую команду. Об этом информирует журналист TSN Райан Ришо в «Твиттере».

Как отмечает источник, хоккеист почувствовал, что ему необходима смена обстановки и через своего агента подал запрос об обмене на выходных. Хоккеист будет доступен для «Бостона» пока ведётся поиск команды для него. При этом североамериканский инсайдер Эллиот Фридман отмечает, что на данный момент никаких конкретных вариантов нет.

Напомним, минувшим летом Джейк подписал новый контракт на два года (до конца сезона-2021/2022). Общая сумма контракта составила $ 7,35 млн, из которых $ 2,5 млн будут выплачены в первый год, а во второй – $ 4,35 млн.

Дебраск был задрафтован «Бостоном» под общим 14-м номером на драфте 2015 года, а его дебют за основную команду состоялся в 2017 году. С тех пор он провёл в составе «Брюинз» 261 встречу, в которых забросил 70 шайб и отдал 70 результативных передач (140 очков), заработав показатель полезности «+13». В текущем сезоне Дебраск принял участие в 17 матчах, в которых набрал 6 (3+3) очков при коэффициенте полезности «-2».