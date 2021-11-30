Журналисты The Athletic: то, что Маршан говорит Панарину про Путина и Россию – перебор

Североамериканские журналисты Иан Мендес и Хэйли Сэлвиан в популярном подкасте The Athletic Hockey Show обсудили эпизод с конфликтом между 33-летним канадским форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном и 30-летним российским хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) Артемием Панариным в недавней очной встрече команд.

«Мне кажется, что Маршан перегнул палку. Если ты что-то говоришь о Владимире Путине и России Артемию Панарину, то лично для меня это перебор», — сказал Мендес.

«Абсолютно согласна, особенно учитывая, что произошло с Панариным в начале прошлого сезона, когда он пропустил несколько матчей и у него был повод опасаться за свою безопасность. Даже если оставить это в стороне, говорить такие вещи неприемлемо. Да, игроки часто говорят гадости друг другу во время матчей, и это бывает забавно. Но в этот раз был перебор. Не надо ничего говорить о родной стране. Хоккею нужно от этого избавляться. Хватит этого дерьма. Это не круто и не весело. Вся ситуация с броском перчатки была забавной, пока мы не узнали детали. У Артемия Панарина было право сделать нечто большее, чем просто бросить перчатку со скамейки», — сказала Сэлвиан.

Напомним, в конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф. Позднее НХЛ оштрафовала игрока на $ 5 тыс. – это максимально допустимый штраф.



