«Сиэтл» обыграл «Баффало», оформив вторую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.



В составе победителей забивали Джаред Маккан (дубль), Карсон Суси, Брэндон Танев, Мэйсон Эплтон (дважды) и Джейден Шварц. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер (дубль), Дилан Козенс и Бретт Мюррей.



В прошлом матче «Сиэтл» победил «Флориду Пантерз» со счётом 4:1. Это вторая победа подряд для команды.



«Баффало», в свою очередь, прошлый матч тоже проиграл. В предыдущей встрече команда уступила «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:3.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.