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«Сиэтл» обыграл «Баффало», оформив вторую победу подряд

«Сиэтл» обыграл «Баффало», оформив вторую победу подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе победителей забивали Джаред Маккан (дубль), Карсон Суси, Брэндон Танев, Мэйсон Эплтон (дважды) и Джейден Шварц. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер (дубль), Дилан Козенс и Бретт Мюррей.

В прошлом матче «Сиэтл» победил «Флориду Пантерз» со счётом 4:1. Это вторая победа подряд для команды.

«Баффало», в свою очередь, прошлый матч тоже проиграл. В предыдущей встрече команда уступила «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:3.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Суси (Гурд) – 05:47' (4x5)   0:2 Танев – 14:40' (4x5)   0:3 Макканн (Олексяк, Гики) – 19:04' (5x5)   1:3 Мюррей (Окпосо) – 21:53' (5x5)   1:4 Макканн (Гики, Танев) – 27:59' (5x5)   2:4 Скиннер (Томпсон, Далин) – 37:27' (5x4)   2:5 Эпплтон (Борген, Веннберг) – 38:09' (5x5)   3:5 Скиннер (Олофссон) – 40:37' (5x5)   3:6 Шварц (Гурд, Донской) – 53:44' (5x5)   4:6 Козенс (Окпосо, Мюррей) – 58:27' (5x5)   4:7 Эпплтон (Танев, Ларссон) – 59:35' (en)
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