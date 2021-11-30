«Сиэтл» обыграл «Баффало», оформив вторую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.
В составе победителей забивали Джаред Маккан (дубль), Карсон Суси, Брэндон Танев, Мэйсон Эплтон (дважды) и Джейден Шварц. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер (дубль), Дилан Козенс и Бретт Мюррей.
В прошлом матче «Сиэтл» победил «Флориду Пантерз» со счётом 4:1. Это вторая победа подряд для команды.
«Баффало», в свою очередь, прошлый матч тоже проиграл. В предыдущей встрече команда уступила «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:3.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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