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Результативная передача Любушкина принесла «Аризоне» победу над «Виннипегом»

Результативная передача Любушкина принесла «Аризоне» победу над «Виннипегом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей забил Антуан Руссель. Ассистировали ему Луи Эрикссон и российский защитник Илья Любушкин. Евгений Свечников очков не набрал.

В прошлом матче «Аризона» уступила «Даллас Старз» со счётом 2:3.

«Виннипег», в свою очередь, прошлый матч выиграл. В предыдущей встрече команда победила «Калгари Флэймз» со счётом 4:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Руссель (Эрикссон, Любушкин) – 37:59' (5x5)
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