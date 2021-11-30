Результативная передача Любушкина принесла «Аризоне» победу над «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



В составе победителей забил Антуан Руссель. Ассистировали ему Луи Эрикссон и российский защитник Илья Любушкин. Евгений Свечников очков не набрал.



В прошлом матче «Аризона» уступила «Даллас Старз» со счётом 2:3.



«Виннипег», в свою очередь, прошлый матч выиграл. В предыдущей встрече команда победила «Калгари Флэймз» со счётом 4:2.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.