Результативная передача Любушкина принесла «Аризоне» победу над «Виннипегом»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей забил Антуан Руссель. Ассистировали ему Луи Эрикссон и российский защитник Илья Любушкин. Евгений Свечников очков не набрал.
В прошлом матче «Аризона» уступила «Даллас Старз» со счётом 2:3.
«Виннипег», в свою очередь, прошлый матч выиграл. В предыдущей встрече команда победила «Калгари Флэймз» со счётом 4:2.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
06:11
-
06:01
-
05:45
-
05:20
-
04:56
-
03:30
-
02:23
-
00:19
-
00:00
- 29 ноября 2021
-
23:57
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:20
-
21:10
-
20:56
-
20:04
-
19:41
-
19:07
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:39
Партнерский контент