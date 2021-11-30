Леонид Тамбиев назначен и.о. главного тренера «Адмирала»

Экс-наставник карагандинской «Сарыарки», двукратный победитель чемпионата ВХЛ Леонид Тамбиев назначен новым и.о. главного тренера «Адмирала».
Контрактное соглашение между специалистом и клубом рассчитано на два сезона. Тамбиев уже вступил в свою новую должность.
«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи. Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде – донести до ребят, что каждый соперник по силам «Адмиралу». Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлимым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча. Леонид уверен, что невыполнимых задач в спорте не существует, мы разделяем такую позицию, потому что каждый игрок и специалист клуба располагают достаточным уровнем амбиций и спортивной злостью. Первоочередно Леонид должен собрать команду морально и пройти оставшуюся часть сезона на позитивной волне, на деле доказывая, что дисциплина, а в нашем случае еще и усердная работа на пределах физических возможностей — бьёт класс. Для этого потребуется улучшить множество компонентов содержания игры, создать нужную атмосферу в раздевалке — из этого складывается результат на льду и в турнирной таблице. Он является требовательным специалистом и находится в постоянном контакте с игроками, в том числе не боится доверять молодым. Поэтому развитие Приморских хоккеистов и подключение их к главной команде также одна из приоритетных задач», – прокомментировал назначение Тамбиева но новую должность генеральный директор команды Алексей Ан на официальном сайте клуба.
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