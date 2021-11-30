«Калгари» победил «Питтсбург» в серии послематчевых буллитов, Задоров очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк-Арена Саддлдом» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.



В составе победителей забил Милан Лунчич. Решающий заброшенный буллит за Микаэлем Баклундом. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Джейк Гюнцель. Российский защитник Никита Задоров очков не набрал.



«Калгари» в прошлом матче уступил «Виннипег Джетс» со счётом 2:4.

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«Питтсбург» прошлый матч тоже проиграл. В предыдущей встрече команда уступила «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:6.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.