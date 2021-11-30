Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» победил «Питтсбург» в серии послематчевых буллитов, Задоров очков не набрал

«Калгари» победил «Питтсбург» в серии послематчевых буллитов, Задоров очков не набрал
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк-Арена Саддлдом» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

В составе победителей забил Милан Лунчич. Решающий заброшенный буллит за Микаэлем Баклундом. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Джейк Гюнцель. Российский защитник Никита Задоров очков не набрал.

«Калгари» в прошлом матче уступил «Виннипег Джетс» со счётом 2:4.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Питтсбург» прошлый матч тоже проиграл. В предыдущей встрече команда уступила «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:6.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лучич (Чюлингтон, Танев) – 29:44' (5x5)   1:1 Гюнцель (Кросби, Летанг) – 52:35' (5x4)   2:1 Баклунд – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021