Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин

«Автомобилист» объявил, что новым главным тренером клуба назначен Николай Заварухин.



Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2023 года.



Ранее Заварухин работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего, летом 2021 года, вновь вернулся в Екатеринбург.



Помогать Николаю Заварухину в тренерском штабе «Автомобилиста» будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по физической подготовке Алексей Селивёрстов.



Напомним, в настоящий момент «Автомобилист» находится на восьмой строчке в Восточной конференции, набрав 33 балла после 34 встреч.