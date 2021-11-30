Защитник «Ванкувера» Хьюз повторил достижение Брайана Лича, набрав 100 очков за 151 матч

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:1).



Этот результативный пас стал для 22-летнего хоккеиста 100-м в его карьере в НХЛ. Хьюзу потребовался 151 матч, чтобы покорить данную отметку. Он повторил достижение Брайана Лича, выступавшего за «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеисты разделяют шестое место в истории лиги среди защитников по данному статистическому показателю.



Отметим, что наименьшее число матчей для того, чтобы набрать 100 очков среди игроков обороны, потребовалось российскому защитнику Сергею Зубову, который сумел сделать это за 127 матчей будучи игроком «Рейнджерс» (1992-1995).