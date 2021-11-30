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«Сиэтл» впервые в истории клуба сумел забросить семь шайб в одной встрече

«Сиэтл» впервые в истории клуба сумел забросить семь шайб в одной встрече
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«Сиэтл Кракен» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало.

Хоккеисты «Сиэтла» впервые в истории клуба забросили семь шайб в одной встрече. В составе победителей забивали Джаред Маккан (дубль), Карсон Суси, Брэндон Танев, Мэйсон Эплтон (дважды) и Джейден Шварц.

Отметим, что две шайбы игроки «Кракен» сумели забросить в численном меньшинстве.

В настоящий момент «Сиэтл» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 17 баллов после 22 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Дэйва Хэкстола сыграют в гостях с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдёт в четверг, 2 декабря, начало — в 3:30 мск.

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