«Сиэтл» впервые в истории клуба сумел забросить семь шайб в одной встрече
Поделиться
«Сиэтл Кракен» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало.
Хоккеисты «Сиэтла» впервые в истории клуба забросили семь шайб в одной встрече. В составе победителей забивали Джаред Маккан (дубль), Карсон Суси, Брэндон Танев, Мэйсон Эплтон (дважды) и Джейден Шварц.
Отметим, что две шайбы игроки «Кракен» сумели забросить в численном меньшинстве.
В настоящий момент «Сиэтл» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 17 баллов после 22 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Дэйва Хэкстола сыграют в гостях с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдёт в четверг, 2 декабря, начало — в 3:30 мск.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:36
-
09:20
-
09:02
-
08:40
-
08:13
-
08:09
-
07:59
-
06:59
-
06:11
-
06:01
-
05:45
-
05:20
-
04:56
-
03:30
-
02:23
-
00:19
-
00:00
- 29 ноября 2021
-
23:57
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:44
Партнерский контент