Панарин: взял себе раскладушку Nokia без интернета. За новостями сейчас не слежу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что перестал сидеть в интернете.
«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал всё подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это всё.
Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение… Всё по старинке.
Единственное, иногда без навигатора сложно – для страховки приходится выезжать на полчаса раньше. В других городах изучаю карты в Ipad: запоминаю улицы, иду, заблужусь – звоню Шестёркину, он открывает Google Maps и ведёт меня. Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», – цитирует Панарина «РИА Новости Спорт».
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