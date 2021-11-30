Вратарь «Аризоны» отразил 46 бросков в 1-й игре на ноль в НХЛ. Это 2-й результат в истории

«Аризона Койотс» обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Голкипер «Аризоны» Карел Веймелка отразил все 46 бросков по своим воротам. Это его первый матч на ноль за карьеру в НХЛ. Он стал вторым вратарём в истории лиги среди вратарей, сделавших 45+ сейвов в своём первом «сухом» матче. Веймелка уступает лишь Тэтчеру Демко, который отразил 48 бросков 3 сентября 2020 года в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:0), выступая за «Ванкувер Кэнакс».
Также голкипер «Аризоны» стал вторым вратарём в истории франшизы по количеству сейвов в матче без пропущенных шайб. Он уступает только Майку Смиту (54 отражённых броска).
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