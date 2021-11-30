Форвард «Сиэтла» — о 7:4 с «Баффало»: чем чаще побеждаешь, тем больше веришь в систему

Нападающий «Сиэтл Кракен» Мэйсон Эпплтон прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:4). 25-летний форвард стал автором дубля в прошедшей встрече.



«Чем чаще ты побеждаешь, тем больше веришь в свою систему. Будь то действия твоего звена или игра всей команды. Как бы то ни было, победа даёт уверенность во многих аспектах. Мы хорошо поработали на протяжении всего матча. Да, столкнулись с какими-то препятствиями, но завершили вечер тем, что взяли два очка. А это главное в лиге», — приводит слова Эпплтона официальный сайт НХЛ.



«Сиэтл» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 баллов после 22 встреч. В следующем матче подопечные Дэйва Хэкстола сыграют в гостях с «Детройт Ред Уингз» (2 декабря).