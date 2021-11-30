Николишин: если цель «Автомобилиста» — плей-офф, спасать пока нечего, он идёт в восьмёрке

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал назначение Николая Заварухина главным тренером «Автомобилиста».



«Сможет ли Заварухин спасти ситуацию? Вы знаете, какие задачи ставились перед клубом? Я вот не знаю. Чтобы говорить о спасении ситуации, надо понимать, какая задача перед клубом стоит. «Автомобилист» сейчас идёт в восьмёрке. Если задача – попасть в плей-офф, то спасать пока нечего. Если задача – занять первое место, выиграть Кубок Гагарина – это другая история, для этого у них нет всех составляющих. Что спасать?



Чтобы понимать, в чём причина, нужно быть внутри клуба. В начале сезона они оказались без основного вратаря. По какой причине, я не знаю. Сказали, травма, но он же расторг контракт, а сейчас хочет играть, ищет команду. Значит, может быть, не совсем травма? Это всё наши догадки», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.