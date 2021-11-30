Голкипер «Аризоны» — о шат-ауте с «Виннипегом»: что-то нереальное. Об этом я лишь мечтал

Голкипер «Аризоны Койотс» Карел Веймелка прокомментировал мать на ноль с «Виннипег Джетс» (1:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.



«Сегодняшний шат-аут — это особенный момент для меня. На протяжении всей встречи мы показывали отличную командную игру. Мои партнёры сегодня проделали действительно классную работу. Защитники заблокировали множество бросков, что стало важным фактором этой победы. Сегодня мы одержали командную победу, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе.



Я даже представить себе не мог такой матч, это что-то нереальное. Об этом я лишь мечтал. Сейчас я просто наслаждаюсь каждой минутой, стараюсь играть на 100% своих возможностей и пытаюсь одержать победу в каждом матче, когда меня выпускают на лёд», — приводит слова Веймелка официальный сайт НХЛ.