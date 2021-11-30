Экс-вратарь минского «Динамо» и «Сибири» Тейлор перешёл в «Ингольштадт»

Экс-голкипер минского «Динамо» и «Сибири» Дэнни Тейлор стал игроком немецкого «Ингольштадта». Он заменит финского экс-вратаря «Авангарда» Карри Рямё, который получил травму.
«Поскольку Карри Рямё выбыл из игры на неопределённый срок, стало ясно, что нам нужно подписать ещё одного вратаря, что в это время года было непросто. Целью Дэнни было попасть на Олимпийские игры с Беларусью. К сожалению, это не получилось, и ему потребовалось несколько недель, чтобы построить свои планы. Денни знает немецкую лигу. Он не играл с конца августа, так что ему понадобится немного времени», — приводит слова спортивного директора клуба Ларри Митчелла официальный сайт команды.
Последним клубом Тейлора было минское «Динамо». Также он выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года и в квалификации к Олимпийским играм.
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