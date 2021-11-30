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Президент ИИХФ Люк Тардиф оценил вероятность отмены МЧМ-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф оценил вероятность отмены МЧМ-2022
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал возможность отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

«У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться – протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведём этот турнир», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Состав групп на МЧМ-2022

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Сборную России на турнире возглавит Сергей Зубов, в штаб вошли Олег Браташ в качестве старшего тренера, Александр Титов и Владимир Филатов, тренером вратарей станет Андрей Комиссаров, а тренерами по физподготовке — Юрий Жданов, Кевин Чапмэн. Олег Знарок выступил в качестве консультанта.

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