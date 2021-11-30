Безголевая серия первой тройки «Салавата Юлаева» достигла пяти матчей

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0.



Заброшенными шайбами отметились нападающие Данил Башкиров и Николай Кулёмин.



Финская тройка нападающих «Салавата» Теэму Хартикайнен - Сакари Маннинен - Маркус Гранлунд не отличается уже на протяжении пяти матчей. Последний раз первое звено отличалось в матче с подмосковным «Витязем» (4:2) 18 ноября, тогда отличился Хартикайнен с передачи Филипа Ларсена и Маркуса Гранлунда.



Хартикайнен также забивал в игре с «Амуром» (1:2) 28 ноября, но сделал это в рамках третьего звена.



Напомним, «Салават Юлаев» набрал 45 баллов после 35 проведённых встреч и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.