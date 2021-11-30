А. Юдин: СКА показывает симпатичный хоккей, команду должно прорвать

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин подвёл итоги матча в Санкт-Петербурге, где СКА уступил «Северстали» (1:3).



«Очень качественный матч от обеих команд, каждая делала ставку на свои сильные стороны. Да, череповчанам повезло, они реализовали почти все свои моменты, но защищались они, нужно отдать должное, грамотно и самоотверженно плюс отличную игру провёл Подъяпольский. К слову, «Северсталь» набирает очки в 18 матчах подряд, череповчане показывают стабильную игру.



У СКА моментов было намного больше – хозяева имели огромное преимущество, видно, что после небольшой ямы команда находит свою игру. Она пока не идеальна – когда столько новичков, нужно время, чтобы они притёрлись, чтобы появилось взаимопонимание. Не всем молодым ребятам хватает опыта. Но уже видно, что набирает форму Гусев, который в последних трёх матчах набрал восемь очков.



Приятно, что в ответственные моменты доверяют 16-летнему Мичкову, вчера он выходил даже в самых последних сменах, когда СКА снял вратаря – кстати, именно Мичков на том отрезке выглядел самым опасным, именно он мог перевести встречу в овертайм. Уверен, что сейчас и СКА, и «Северсталь» на правильном пути – сталевары по максимуму делают то, что умеют, а армейцев наверняка должно прорвать, очень симпатичный хоккей они показывают уже сейчас, просто не хватает реализации.



СКА бьётся до последних секунд, игроки проявляют характер. Это очень сильное качество. Думаю, что скоро начнётся победная серия армейцев и СКА вернётся на то место в таблице, которого от него ждут болельщики», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.