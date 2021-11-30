Тамбиев — о 0:2 с «Салаватом»: если продолжим играть с такой самоотдачей, выигрыши придут

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Неплохой матч, команда отыграла по всем показателям отлично. Мы по всем статистическим показателям выиграли, были сильнее. Кроме счёта. Придерживались плана, который мы предложили ребятам. Без голов нет побед. Но если продолжим играть с такой самоотдачей, выигрыши придут.



Нам пока не хватает немного физической готовности. Добавим фитнес, добавим скорости. В третьем периоде немного просели, не были такими активными, как во втором периоде. Надо добавить физики, мощи. Завтра выходного нет, будем в зале. Отдыхать будем после сезона, сейчас работаем.



Я только второй день здесь нахожусь. Сегодня мне понравились порядок и дисциплина. Где-то переигрывали смены, были удаления в атаке. Но потихоньку мы введём все правила.



Я не люблю проигрывать, сегодня тоже расстроился. Будем стараться выигрывать каждый матч», – приводит слова Тамбиева «Горобзор.ру».