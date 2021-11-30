Кулёмин: проблемы с движением связаны и с карантином, и с долгим перелётом

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин поделился мнением об игре с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Создаём очень много моментов, просто нам не везёт в завершении. Будем над этим работать.
Проблемы с движением связаны и с карантином, и с долгим перелётом. Все команды ровно не проходят весь сезон, бывают физические и психологические спады. Нужно выходить из этой ситуации, работаем, тренируемся и набираем форму.
Считаю, что сегодня более строго сыграли в обороне и не давали сопернику много шансов, за счёт этого забили свои голы и победили. Маленький размер площадки во Владивостоке не стал для нас проблемой. Мы были к этому готовы. На маленьких площадках игра проходит быстрее, нужно принимать быстрые решения, команды играют очень активно. «Адмирал» действовал активно, и мы старались играть в том же стиле, нужно быстро двигать шайбу», – цитирует Кулёмина официальный сайт КХЛ.
- 30 ноября 2021
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