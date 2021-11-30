Защитник «Барыса» Эрик Мартинссон помещён в список травмированных

Защитник нур-султанского «Барыса» Эрик Мартинссон помещён в список травмированных хоккеистов, сообщает официальный сайт клуба.
В матче регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем», который состоялся 27 ноября, хоккеист получил повреждение. Позже он был переведён в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды.
В текущем сезоне Мартинссон провёл 30 матчей и набрал в них 10 очков за результативные передачи.
«Барыс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 30 очками после 33 игр и отстаёт от «Амура», идущего строчкой выше, на одно очко, имея два матча в запасе. «Автомобилисту», у которого сыграно на встречу больше, «Барыс» уступает три балла.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 30 ноября 2021
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