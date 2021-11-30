Башкиров – о матчах на Востоке: живём по уфимскому времени, только игры начинаются рано

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).
«В эпизоде с заброшенной шайбой хотел вылезти на ближнюю штангу, но конёк немного проскользил, поэтому пришлось уйти за ворота. Увидел, что голкипер соперника не стал перемещаться, и решил на быстрых руках завести шайбу в ворота. Попробовал и получилось, хорошо.
Не только во Владивостоке маленькая поляна. Уже сталкивались с этим и знаем, где и как примерно действовать. Оставались только маленькие нюансы.
Функциональное состояние на этом выезде нормальное, живём по уфимскому времени. Единственное, что игра начинается рано, только этот момент. Просто у нашей команды сейчас тяжёлый период, который нужно преодолеть», – цитирует Башкирова официальный сайт КХЛ.
- 30 ноября 2021
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