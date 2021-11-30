Гендиректор «Динамо» прокомментировал смерть защитника системы клуба Валентина Родионова

Генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал смерть хоккеиста системы клуба Валентина Родионова.

«Сейчас очень тяжело что-то говорить. Вся хоккейная семья «Динамо» потеряла талантливого, перспективного, молодого парня, чей жизненный путь и дорога в спорте только начинались. Невосполнимая потеря для всех родных и близких Валентина, одноклубников и воспитанников нашей Академии, с которыми Валентин проходил через горечь поражений и радость побед. Всё руководство клуба выражает глубочайшие соболезнования семье защитника. Мы скорбим вместе с вами…» – цитирует Тюркина официальный сайт клуба.

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.



В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».