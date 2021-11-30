Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» прокомментировал смерть защитника системы клуба Валентина Родионова

Гендиректор «Динамо» прокомментировал смерть защитника системы клуба Валентина Родионова
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал смерть хоккеиста системы клуба Валентина Родионова.

«Сейчас очень тяжело что-то говорить. Вся хоккейная семья «Динамо» потеряла талантливого, перспективного, молодого парня, чей жизненный путь и дорога в спорте только начинались. Невосполнимая потеря для всех родных и близких Валентина, одноклубников и воспитанников нашей Академии, с которыми Валентин проходил через горечь поражений и радость побед. Всё руководство клуба выражает глубочайшие соболезнования семье защитника. Мы скорбим вместе с вами…» – цитирует Тюркина официальный сайт клуба.

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».

Новость по теме
Умер 16-летний хоккеист системы «Динамо». Его госпитализировали во время матча 21 ноября
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021