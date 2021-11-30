Бывшего священника, которого поддерживал Дацюк, отправили в колонию на 3,5 года

Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, сообщают «РИА Новости».
Также он признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
По информации источника, духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и публично выступать в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от Церкви.
Ранее сообщалось, что Дацюк с 2007 года участвовал в строительстве корпуса для онкобольных в монастыре. Кроме того, при его помощи строился скит напротив монастыря. Также Дацюк вместе с экс-схиигуменом закупал продукты для обездоленных.
- 30 ноября 2021
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