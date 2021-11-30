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Куинн: Шестёркин заткнул всех за пояс. Я говорил Лундквисту: «Ты сам на это подписался»

Куинн: Шестёркин заткнул всех за пояс. Я говорил Лундквисту: «Ты сам на это подписался»
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Бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о тяжёлых временах для голкипера Хенрика Лундквиста.

«Я был в самой гуще событий, ведь именно мне надо было смотреть на Хэнка каждый день. Когда руководство объявило перестройку, он сам решил остаться. Когда у него ничего не шло в мой первый сезон, мы с ним разговаривали. Я говорил: «Хэнк, ты сам на это подписался, как и я. Ты знал, что будет дальше». Это были тяжёлые времена, особенно для Хэнка.

На следующий год приехал Шестёркин, играл в фарме, Хэнк и Георгиев хорошо начали сезон. Потом мы подняли в основу Шестёркина, он заткнул всех за пояс, а мы продолжили разговаривать с Хэнком. Хотя что тут можно сказать? Но Лундквист с этой ситуацией справился очень профессионально, хотя мог устроить мне весёлую жизнь. Я его очень уважаю как игрока и как человека, настоящая легенда», – сказал Куинн в подкасте The Cam&Strick.

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