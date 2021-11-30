Куинн: Шестёркин заткнул всех за пояс. Я говорил Лундквисту: «Ты сам на это подписался»

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о тяжёлых временах для голкипера Хенрика Лундквиста.
«Я был в самой гуще событий, ведь именно мне надо было смотреть на Хэнка каждый день. Когда руководство объявило перестройку, он сам решил остаться. Когда у него ничего не шло в мой первый сезон, мы с ним разговаривали. Я говорил: «Хэнк, ты сам на это подписался, как и я. Ты знал, что будет дальше». Это были тяжёлые времена, особенно для Хэнка.
На следующий год приехал Шестёркин, играл в фарме, Хэнк и Георгиев хорошо начали сезон. Потом мы подняли в основу Шестёркина, он заткнул всех за пояс, а мы продолжили разговаривать с Хэнком. Хотя что тут можно сказать? Но Лундквист с этой ситуацией справился очень профессионально, хотя мог устроить мне весёлую жизнь. Я его очень уважаю как игрока и как человека, настоящая легенда», – сказал Куинн в подкасте The Cam&Strick.
- 30 ноября 2021
-
18:50
-
18:15
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:20
-
16:56
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:10
-
14:56
-
14:44
-
14:01
-
13:35
-
13:12
-
12:26
-
12:08
-
11:47
-
11:23
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:37
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:36
-
09:20
-
09:02
-
08:40