Лучший бомбардир «Детройта» Рэймонд не попал в расширенный состав сборной Швеции на ОИ

Сборная Швеции не рассматривает форварда «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда для участия на Олимпиаде-2022, сообщает Aftonbladet.
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв составил расширенный список из 55 игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, которые могут попасть в состав команды на Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине (Китай) в 2022 году.
Напомним, что Рэймонд является лучшим бомбардиром «Ред Уингс» в текущем сезоне, набрав 21 очко. Хоккеист забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач.
Напомним, ранее стало известно, что шведская федерация хоккея не продлит контракт с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым после окончания чемпионата мира 2022 года. Специалист покинет пост главного тренера после трёх лет работы. Он находился в тренерском штабе сборной Швеции с 2016 года.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швеции сыграет в группе С вместе с командами Финляндии, Словакии и Латвии.
- 30 ноября 2021
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