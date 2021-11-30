Маршан – о конфликте с Панариным: сказал ему, что в России его никто не любит
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал инцидент с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.
«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире.
Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», – цитирует Маршана журналист Флуто Шинзава в «Твиттере».
Напомним, что в конце матча между «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин со скамейки бросил в Маршана перчатку.
Ранее Панарин говорил, что Маршан сказал что-то оскорбительное о России.
Напомним, по итогам инцидента россиянин был оштрафован на $ 5 тысяч – это максимально допустимый штраф.
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