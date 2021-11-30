В Москве на ВДНХ пройдёт День Хоккея

1 декабря гости ВДНХ смогут сразиться на турнире по настольному хоккею, сходить на мастер-класс по росписи клюшек, посетить урок игры в хоккей с мячом и увидеть выступления профессиональных танцоров чирлидинга. А для юных гостей выставки устроят открытые тренировки на катке. Им покажут базовые приемы игры в хоккей. Гостей катка ждут совместные катания и интерактив от МХК «Спартак», показательное шоу хоккейного мастерства, а также розыгрыш сувенирной продукции.



Большинство мероприятий пройдет бесплатно, попасть на них можно по предварительной регистрации. Чтобы принять участие в занятиях на льду, необходимо будет приобрести билет на каток.



Как превратить спортивный инвентарь в произведение искусства, покажут на мастер-классах в фойе Дома культуры с 11:00 до 19:00. Профессиональный художник поможет придумать индивидуальный дизайн для хоккейной клюшки и расписать ее красками. Для участия в мастер-классе необходимо предварительно зарегистрироваться. Все материалы для занятий гостям предоставят бесплатно. Раскрашенную клюшку можно будет забрать с собой.



Желающих научиться играть во флорбол — разновидность хоккея с мячом — приглашают на открытую спортивную площадку у арки главного входа. С 11:00 до 18:00 здесь будут проходить мастер-классы, на которых покажут, как обращаться с пластиковым мячом и наносить удары специальной клюшкой. После знакомства с правилами участников разделят на команды и предложат сразиться между собой. Инвентарь для игры выдадут на месте. Для участия в занятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Мастер-классы будут идти каждые полчаса.



А на катке в павильоне проката № 1 и детском павильоне проката проведут турниры по настольному хоккею. Поучаствовать в них можно с 11:00 до 20:00. Для посетителей приготовили 10 игровых полей. Каждое из них рассчитано на двух человек, которым предложат сразиться друг с другом. Продолжительность одного матча составит три минуты. Каждый турнир будет длиться один час. Победители получат памятные призы. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.



Самых юных спортсменов (детей в возрасте от трех лет) будут ждать на детском катке. Под руководством профессиональных инструкторов они познакомятся с азами игры в хоккей с шайбой и научатся выполнять базовые приемы. Например, делать финт (обманное движение хоккеиста, особый трюк) и распасовку (розыгрыш шайбы). Занятия будут идти с 11:00 до 19:00. Для участия необходимо приобрести билет на каток. Шайбы, клюшки и защитную экипировку детям выдадут на месте.



Полюбоваться выступлениями чирлидеров и попробовать себя в этом виде спорта можно на сцене катка ВДНХ. С 12:00 до 20:00 участницы женской команды поддержки будут показывать акробатические трюки на коньках и проводить мастер-классы для всех желающих. Для входа на каток необходимо приобрести билет.



Гостей выставки просят обратить внимание на особенности работы катка. С 15:00 до 17:00 его закрывают на технический перерыв. Также посетителям напоминают о необходимости следовать правилам безопасности. Они должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях. Подробную информацию об особенностях работы выставки можно прочитать на её официальном сайте.



ВДНХ — это уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, а ее общая площадь превышает 325 гектаров.



26 ноября здесь открылся самый большой в Москве каток с искусственным ледовым покрытием. К услугам посетителей площадки для детей и взрослых, удобные ледовые дорожки между павильонами и несколько пунктов проката.