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«Авангард» крупно обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из двух поражений

«Авангард» крупно обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из двух поражений
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Сегодня, 30 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев с счётом 5:0 92:0, 2:0, 1:0).

На шестой минуте Максим Гончаров открыл счёт в матче с передач Владимира Брюквина и Александра Дергачёва, на 11-й Ярослав Косов увеличил преимущество омичей после паса Николая Прохоркина, а на 24-й минуте забил Корбан Найт.

На 36-й в составе «Авангарда» отличился Владимир Жарков, а на 42-й забил Николай Прохоркин. Его ассистенты – Никита Сошников и Оливер Каски. Единственный гол «Нефтехимик» забил на 58-й минуте после броска Дэна Секстона, а последняя шайба на счету Никиты Сошникова на 60-й минуте.

Таким образом омичи прервали серию из двух поражений подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гончаров (Брюквин, Дергачёв) – 05:05' (5x5)   2:0 Косов (Прохоркин) – 10:09' (5x5)   3:0 Найт – 23:54' (5x4)   4:0 Жарков – 35:57' (5x5)   5:0 Прохоркин (Сошников, Каски) – 41:15' (5x5)   5:1 Секстон (Кнот) – 57:45' (5x4)   6:1 Сошников (Найт) – 59:12' (5x4)
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