«Авангард» крупно обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из двух поражений

Сегодня, 30 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев с счётом 5:0 92:0, 2:0, 1:0).
На шестой минуте Максим Гончаров открыл счёт в матче с передач Владимира Брюквина и Александра Дергачёва, на 11-й Ярослав Косов увеличил преимущество омичей после паса Николая Прохоркина, а на 24-й минуте забил Корбан Найт.
На 36-й в составе «Авангарда» отличился Владимир Жарков, а на 42-й забил Николай Прохоркин. Его ассистенты – Никита Сошников и Оливер Каски. Единственный гол «Нефтехимик» забил на 58-й минуте после броска Дэна Секстона, а последняя шайба на счету Никиты Сошникова на 60-й минуте.
Таким образом омичи прервали серию из двух поражений подряд.
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