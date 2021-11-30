«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Ак Барс»

Сегодня, 30 ноября, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимало казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На второй минуте Эрик О’Делл открыл счёт в матче с передач Станислава Галиева и Вадима Шипачёва, на 28-й Богдан Якимов увеличил преимущество бело-голубых после паса Сергея Бойкова, а на 44-й Вадим Шипачёв забросил третью шайбу динамовцев. Ему ассистировали Оскар Линдберг и Станислав Галиев.
На 54-й минуте при игре в большинстве Даниил Тарасов отыграл одну шайбу казанцев, а на 60-й Вадим Шипачёв броском в пустые ворота оформил дубль.
Таким образом бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на третье место в таблице Западной конференции, казанцы с 47 баллами идут на третьей строчке на Востоке.
- 30 ноября 2021
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