Фёдоров – о 6:4 с «Магниткой»: много раз попереживали и за ЦСКА, и за настырного соперника

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (6:4).

«Хорошая, весёлая игра. Конечно, есть моменты, над которыми надо поработать. Конечно, мы попереживали — и не раз, и не два. Много раз попереживали и за нашу команду, и за настырного соперника. Ошибки, которые мы совершили, были для нас не совсем характерны. Соперник был настолько хорош, что заставил нас их сделать. Этот вопрос предстоит разобрать до конца — почему это случилось. Рад за зрителей, за поклонников хоккея, но для тренерского штаба это слишком много нервов. Рад за ребят, что сумели найти выход, довести до победного конца, нашли силы, проявили характер, вовремя забили хорошие голы. Ну и пропустили не вовремя. Соперник показал нам наши слабые стороны, будем над ними работать. Возможно, какое-то территориальное преимущество и владение шайбой было на стороне соперника.

Шайбу «Металлурга» в меньшинстве технически разбирать нет смысла, вы всё видели. Когда тебе забивают в меньшинстве, это не очень хороший момент для всех нас. Но ещё оставалось очень много времени, были сделаны быстрые выводы. Оставил ту же пятёрку на большинство, они продолжили работать над компонентом большинства, дальше вы всё видели. Конечно, не хотелось бы так легко пропускать.

Почему Нестеров не фолил? Возможно, Никита имел какое-то преимущество в скорости, но контакт с шайбой не был таким жёстким, чтобы забрать её под себя. Никита думал, что спокойно разберётся в этой ситуации, но соперник оказался более настойчивым, резким, ускорение было мощным.

Плотников – капитан на игры с «Магниткой» – это психологическая история? Хотелось бы ответить, что это внутренняя кухня нашей команды, но то, что вы сказали, является частью ответа на вопрос, почему», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.