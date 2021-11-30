И. Воробьёв: ЦСКА сильно изменился по сравнению с нашей прошлой игрой, добавил мощи

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:6).

«Первый период был довольно хорошим, хоть по счёту его и проиграли. Потом перестали двигаться настолько, насколько хотели. В общем и целом привезли себе три гола со своих ошибок, с хорошей командой это делать нельзя. ЦСКА сильно изменился по сравнению с матчем в Магнитогорске. Мы этого ждали, готовились. Они стали играть более компактно, терпеть, не делать ошибок, мощи у них добавилось. Закрывали первые два звена ЦСКА и забыли о четвёртом? Мы никого не закрывали, играли в свой хоккей», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.