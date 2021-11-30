И. Воробьёв: ЦСКА сильно изменился по сравнению с нашей прошлой игрой, добавил мощи
Поделиться
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:6).
«Первый период был довольно хорошим, хоть по счёту его и проиграли. Потом перестали двигаться настолько, насколько хотели. В общем и целом привезли себе три гола со своих ошибок, с хорошей командой это делать нельзя. ЦСКА сильно изменился по сравнению с матчем в Магнитогорске. Мы этого ждали, готовились. Они стали играть более компактно, терпеть, не делать ошибок, мощи у них добавилось. Закрывали первые два звена ЦСКА и забыли о четвёртом? Мы никого не закрывали, играли в свой хоккей», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:28
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:50
-
21:31
-
21:24
-
21:14
-
21:08
-
20:51
-
20:14
-
19:23
-
18:50
-
18:15
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:20
-
16:56
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:10
Партнерский контент