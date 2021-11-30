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И. Воробьёв: Каменев приложился в касание. Там я подъехал бы, шлёпнул — тоже забил бы

И. Воробьёв: Каменев приложился в касание. Там я подъехал бы, шлёпнул — тоже забил бы
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от ЦСКА (4:6).

«Какие действия Олкинуоры в последних двух голах? Ну попал Слепышев из-за ворот, вы в НХЛ не видите, как такие голы забивают? А что Каменев? Там шайба была у нас на клюшке, мы её не вывели, он в одно касание приложился. Мы что, разный хоккей смотрели? Шайба остановилась на пятаке, он её шлёпнул. Там я подъехал бы, шлёпнул — тоже забил бы. Попал человек в девятку с отрицательного угла, мы иногда такие тоже забиваем, никто же ничего не говорит. При чём тут Олкинуора? Юров такой забил? Ну да, когда 7:1 было. Молодец Юров, пожелаем ему попасть в сборную, и удачи всей нашей сборной на МЧМ, будем болеть», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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