2-й и 4-й номера драфта-2021 Хьюз и Бенирс попали в предварительный состав США на МЧМ-2022

Сборная США на официальном сайте Федерации объявила предварительный состав команды на молодёжный чемпионат мира – 2022.

Голкиперы: Дрю Коммессо, Кейден Мбереко, Люк Павичич, Дилан Сильвештейн.

Защитники: Шон Беренс, Брок Фабер, Люк Хьюз, Вьятт Кайсер, Коннор Келли, Тайлер Клевен, Ян Мор, Скотт Морроу, Джейк Сандерсон, Якоб Трускотт.

Нападающие: Мэттью Бенирс, Бретт Берард, Томас Борделу, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэтт Ньез, Чаз Лусьус, Картэр Мазур, Деклан Макдоннелл, Саша Пастухов, Дилан Петерсон, Макки Самоскевич, Ред Савадж, Ландон Слаггерт, Ту Смиланик.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.