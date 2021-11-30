Плотников: нашивка на игры с «Магниткой» – не груз, не ответственность, а просто нашивка

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвёл итоги матча с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (6:4).



«Всё хорошо, выиграли! В конце допустили оплошность в большинстве, немного усложнили себе жизнь, а так – здорово, что много забили. Фёдоров сказал, что моё капитанство на матчи с «Магниткой» — внутренняя кухня? У меня такой же ответ. Не могу сказать, что для меня это прямо важно. Это не груз, не дополнительная ответственность, а просто нашивка. Если бы я играл с нашивкой весь сезон, это, наверное, накладывает определённые обязанности. Если на одну игру, то это, наверное, внимание тренера, что играл в команде в прошлом году.

Кому легче забивать – Кошечкину или Олкинуоре? Я сейчас скажу, а они потом, не дай бог, где-нибудь будут стоять. Оба классных вратаря, одному и другому очень приятно забивать.

Особенных эмоций от победы над «Металлургом» нет, нам надо побеждать в каждой игре, чтобы приобретать больше уверенности, возвращать свои кондиции и своё место в дивизионе. Нам неважно, у кого выигрывать, главное выигрывать и делать это уверенно. Хочется, чтобы мы были наверху и с большим гандикапом. Чтобы была уверенность в своих действиях, в команде, чтобы не пришлось перед каждой игрой смотреть турнирную таблицу.

Не могу сказать, что «Магнитка» нас переигрывала. Много хороших команд в этом году, даже с аутсайдерами приходиться биться за каждое очко. Они классно играют, много двигают шайбу, но, как показал матч, мы тоже неплохо играем.

Сентябрьский матч и сегодня – это небо и земля. Первый матч был нашим четвёртым на выезде, мы не совсем понимали, во что мы играем. Сейчас это понимание приходит, стало проще действовать, доводить шайбу до ворот, забивать, в обороне лучше играть стали.

Здорово, когда у тебя ребята в четвёртом звене могут забить и решить исход матча. Мы к этому и стремимся, чтобы быть отличной командой, должны играть все и забивать все», – передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.