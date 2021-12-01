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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 1 декабря

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 1 декабря
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 1 декабря.

В Западной конференции первое место занимает финский «Йокерит», набравший 48 очков после 34 матчей. На второй строчке находится ЦСКА, обыгравший «Металлург» (6:4) и отстающий от первого места по дополнительным показателям. Также армейцы сыграли на одну встречу больше «Йокерита». На третье место вернулось московское «Динамо», переигравшее «Ак Барс» (4:1). Теперь у бело-голубых 46 очков после 34 игр. Столько же баллов набрала череповецкая «Северсталь», у которой, впрочем, матч в запасе.

В Восточной конференции на первом месте располагается магнитогорский «Металлург», несмотря на поражение от ЦСКА. Команда Ильи Воробьёва набрала 55 очков после 34 встреч. На два балла отстаёт «Трактор», имеющий на две игры больше. Третье место занимает «Ак Барс», после 35 матчей имеющий в своём активе 47 очков.

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