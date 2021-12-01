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Лайпсик перелетел через вратаря, стюарды сорвали баннер про фанатов. Фото победы ЦСКА

Лайпсик перелетел через вратаря, стюарды сорвали баннер про фанатов. Фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Металлург»
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30 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат.

«Первый период был довольно хорошим, хоть по счёту его и проиграли. Потом перестали двигаться настолько, насколько хотели. В общем и целом привезли себе три гола со своих ошибок, с хорошей командой это делать нельзя. ЦСКА сильно изменился по сравнению с матчем в Магнитогорске. Мы этого ждали, готовились. Они стали играть более компактно, терпеть, не делать ошибок, мощи у них добавилось. Закрывали первые два звена ЦСКА и забыли о четвёртом? Мы никого не закрывали, играли в свой хоккей», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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