Лайпсик перелетел через вратаря, стюарды сорвали баннер про фанатов. Фото победы ЦСКА

30 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Сергея Фёдорова.
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат.
«Первый период был довольно хорошим, хоть по счёту его и проиграли. Потом перестали двигаться настолько, насколько хотели. В общем и целом привезли себе три гола со своих ошибок, с хорошей командой это делать нельзя. ЦСКА сильно изменился по сравнению с матчем в Магнитогорске. Мы этого ждали, готовились. Они стали играть более компактно, терпеть, не делать ошибок, мощи у них добавилось. Закрывали первые два звена ЦСКА и забыли о четвёртом? Мы никого не закрывали, играли в свой хоккей», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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