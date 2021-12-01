Главный тренер «Каролины» Бриндамор оштрафован на $ 25 тыс. после матча с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оштрафован на $ 25 тыс. за ненадлежащее поведение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4), сообщается на официальном сайте НХЛ.
Бриндамор был сильно недоволен судейским решением в конце третьего периода при счёте 2:2, когда «Каролине» пришлось играть в ситуации «три на пять». «Вашингтон» воспользовался численным преимуществом, отличился российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.
Позже Бриндамор объяснил, почему злился из-за штрафа, после которого «Вашингтон» забил победный гол.
«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — третья на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.
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