Сергей Бобровский в матче с «Вашингтоном» пропустил две шайбы за 11 секунд

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу столичного клуба. Отметим, «Вашингтону» удалось забросить две шайбы за 11 секунд. Первым в матче отличился Коннор Макмайкл. Спустя 8 секунд шайбу в ворота «Флориды», которые защищает российский голкипер Сергей Бобровский, забросил Бек Маленстин.

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Менее чем через минуту Флориде» удалось отыграть одну шайбу после точного броска Джо Торнтона.

У «Вашингтона» на данный момент победная серия составляет три матча. «Флорида», в свою очередь, подошла к этому матчу с двумя поражениями подряд.